Des extensions pour traduire les vidéos à la volée, il en existe un certain nombre. C'est notamment le cas de Byrdhouse AI prenant déjà en charge plus de 100 langues sur Chrome. De son côté, iTour Video Translation propose 119 langues et affiche une note de 4,9/5 sur le Chrome Web Store. Speech Translator permet également la transcription temps réel pour diverses plateformes.

Microsoft a décidé de proposer cette technologie directement en natif au sein de Edge. Et cela apporte un certain nombre d'avantages. D'une part, le navigateur s'affranchit des API externes. Il offre théoriquement une meilleure confidentialité des données, contrairement aux extensions qui transmettent souvent l'audio vers des serveurs distants. D'autre part, le traitement est effectué en local sur la machine de l'utilisateur.

Reste que tout le monde ne pourra pas en profiter. En effet, l'option, disponible au sein des paramètres avancés, exige une configuration matérielle plutôt musclée. La machine devra disposer au minimum de 12 Go de RAM et d'un processeur quatre cœurs. Selon Windows Latest, qui rapporte l'information, sur un ordinateur équipé de 16 Go, la fonctionnalité consomme 75% de la mémoire disponible, soit bien 12 Go. Autant dire qu'il va devenir relativement difficile d'utiliser une autre application en simultané.

Chez Google, on développe des fonctionnalités similaires avec AudioLM dans Meet, permettant le doublage vocal en temps réel. Chrome propose également des sous-titres instantanés avec traduction automatique vers plus de 100 langues.