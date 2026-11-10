Orange va lancer le 19 novembre ses super-apps Orange et Sosh, avec Orange IAs, un service qui donne accès à Claude, Gemini, GPT et Mistral. Sa version de base est gratuite, y compris pour les clients des autres opérateurs.
Cette fois ça y est, Orange n'a pas un, mais les deux pieds dans l'intelligence artificielle ! L'opérateur historique a présenté ce mardi 10 novembre Orange IAs, un service d'intelligence artificielle intégré à ses nouvelles super-apps Orange et Sosh, qui remplaceront « Orange et moi » et « MySosh » à partir du 19 novembre 2026. L'opérateur y réunit plusieurs grands modèles d'IA, consultables depuis une même application, avec une formule gratuite et une offre premium réservée à ses clients. Les deux applications regroupent aussi la gestion du compte, des outils de cybersécurité et une sélection de services partenaires. Un véritable festival, pour Orange.
Orange IAs : tout savoir sur le service d’IA gratuit d’Orange avec Claude, Gemini, GPT et Mistral
On peut considérer qu'Orange IAs Découverte est la porte d'entrée des consommateurs sur l'intelligence artificielle, en plus d'être gratuite. Depuis l'application, on peut interroger Claude (Anthropic), Gemini (Google), Mistral ou GPT, le modèle d'OpenAI qui fait tourner ChatGPT. Trois options s'offrent à l'utilisateur. Il peut choisir lui-même son interlocuteur, laisser l'outil désigner celui qui lui paraît le plus adapté, ou poser la même question à plusieurs IA pour comparer leurs réponses. Un compte unique et un historique partagé permettent de passer d'un modèle à l'autre sans repartir de zéro.
Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'être client Orange pour en profiter, puisque le service est ouvert à tous les particuliers, quel que soit leur opérateur (Free, SFR ou Bouygues Telecom). Les néophytes peuvent s'appuyer sur des assistants prêts à l'emploi, pensés pour des tâches concrètes comme rédiger un courrier, résumer un document ou préparer un voyage. Ceux qui préfèrent un interlocuteur en chair et en os peuvent suivre des ateliers numériques en boutique. Et côté vie privée, Orange s'engage à ne pas transmettre l'identité des utilisateurs aux fournisseurs des modèles, tout en assurant que les conversations ne servent et ne serviront pas à entraîner ces derniers. On sait toutefois que le catalogue d'IA pourra évoluer, et que l'usage est soumis à une limite quotidienne fixée dans les conditions générales, inconnues pour l'heure.
Les clients Orange et Sosh qui en veulent davantage peuvent souscrire Orange IAs Plus, à 10 euros par mois sans engagement. La formule débloque des modèles plus avancés, des images plus soignées et l'analyse de documents jusqu'à 20 Mo. Elle donne aussi accès à une assistance téléphonique assurée par des spécialistes d'Orange IAs. Une jauge permet de suivre sa consommation en temps réel, et l'appli affiche même une estimation de l'impact carbone de ses usages. Les plus attentifs à la planète activeront le mode Éco, qui privilégie automatiquement le modèle le moins émetteur de CO2. Pour comparaison, lors des offres lancées début 2025, ChatGPT Plus passait à 23 euros par mois après l'année offerte chez Orange, Le Chat Pro de Mistral était annoncé à 17,99 euros par mois chez Free, et Perplexity Pro était habituellement facturé 22 euros par mois.
Une super-app qui ne s'arrête ni à l'IA, ni aux abonnés Orange
Orange IAs n'est qu'une brique des nouvelles applis Orange et Sosh. L'opérateur les présente comme des super-apps, c'est-à-dire des applications qui en regroupent plusieurs, et il prend le terme au pied de la lettre. À l'intérieur, on y gère ses contrats, ses factures, sa consommation et ses équipements, et on y accède à sa messagerie Orange, à la TV et à l'actualité. Un assistant niché dans la barre de recherche répond aux questions sur son offre, ses équipements ou sa facture. La cybersécurité va compter, avec un assistant gratuit, lui aussi dopé à l'IA, chargé de passer au crible un SMS, un MMS, un QR code, un numéro ou un lien douteux, et un service identifiera les appels indésirables. Des quiz, des contenus de sensibilisation et des ateliers s'y ajoutent.
Notez que les abonnés à l'option Orange Cybersecure (payante 7 euros par mois) y retrouvent leur protection, qui peut couvrir jusqu'à dix appareils de la famille, avec des spécialistes joignables 7j/7. Viennent enfin une Marketplace de produits high-tech neufs ou reconditionnés et un fil « News » façon réseaux sociaux. Cinq services partenaires sont aussi utilisables sans rien télécharger, avec Deezer Hits, ViaMichelin, AlloCiné Mini, Playzer Originals et Quizz de Génie. Les clients Orange disposent en plus de l'espace fidélité « Orange Merci ». Pour le reste, l'assistant cyber, la Marketplace, News et les services partenaires sont ouverts à tous.
Jusqu'ici, les opérateurs français voyaient surtout l'IA comme une sorte de cadeau glissé dans le forfait. En février 2025, Free offrait un an de Le Chat Pro, l'assistant de Mistral AI, à ses abonnés mobiles, et Bouygues Telecom répliquait avec douze mois de Perplexity Pro. Un mois plus tard, Orange emboîtait le pas en offrant un an de ChatGPT Plus avec son forfait Série Spéciale 180 Go 5G+. À chaque fois, un seul partenaire et une gratuité limitée à douze mois. L'opérateur historique avait déjà mis un pied dedans, en lançant il y a quelques mois Sharlie, un assistant vocal capable de régler les soucis de facturation des abonnés Sosh. Il présentait aussi Maia, l'IA qui épaule déjà plusieurs milliers de conseillers commerciaux pendant leurs appels.
Et ça bouge un peu partout, puisque la semaine dernière, Bouygues Telecom a pris un tout autre chemin en installant ses offres directement dans ChatGPT. Orange fait le contraire. Plutôt que d'aller frapper à la porte de l'IA, il invite les IA chez lui, dans une appli ouverte aux clients de ses concurrents. L'idée d'un agrégateur de chatbots n'est pas nouvelle, mais elle gagne ici la caution d'une marque que tout le monde connaît, et des boutiques pour accompagner les moins à l'aise. Jérôme Hénique, le patron d'Orange France, promet que chacun y trouvera « le service ou l'IA qui lui convient ». Rendez-vous le 19 novembre sur l'App Store et Google Play. Ceux qui ont activé les mises à jour automatiques n'auront rien à faire.