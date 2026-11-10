Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'être client Orange pour en profiter, puisque le service est ouvert à tous les particuliers, quel que soit leur opérateur (Free, SFR ou Bouygues Telecom). Les néophytes peuvent s'appuyer sur des assistants prêts à l'emploi, pensés pour des tâches concrètes comme rédiger un courrier, résumer un document ou préparer un voyage. Ceux qui préfèrent un interlocuteur en chair et en os peuvent suivre des ateliers numériques en boutique. Et côté vie privée , Orange s'engage à ne pas transmettre l'identité des utilisateurs aux fournisseurs des modèles, tout en assurant que les conversations ne servent et ne serviront pas à entraîner ces derniers. On sait toutefois que le catalogue d'IA pourra évoluer, et que l'usage est soumis à une limite quotidienne fixée dans les conditions générales, inconnues pour l'heure.