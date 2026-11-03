Il n'est pas franchement étonnant de retrouver Bouygues Telecom ici, dans ChatGPT. L'opérateur glisse de l'intelligence artificielle dans ses outils de relation client depuis 2017, avant d'accélérer avec l'IA générative. En 2023 sont arrivés les résumés automatiques d'appels, puis en 2024 un assistant d'aide au choix du smartphone sur le site, étendu à tout le catalogue en 2025. Cette année, il a été rejoint par un vendeur virtuel 100 % vocal sur le site web et par des assistants d'aide dans l'application mobile. ChatGPT vient compléter cette sorte de panoplie, un peu comme un canal de contact de plus avec les clients.