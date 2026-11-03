Bouygues Telecom lance ce mardi une application intégrée à ChatGPT, une première revendiquée chez les opérateurs français. Les forfaits, smartphones et éligibilité à la fibre se discutent désormais en langage naturel, y compris avec un compte gratuit.
L'opérateur Bouygues Telecom propose désormais ses offres directement dans ChatGPT, avec une application dédiée accessible à tous les utilisateurs du chatbot d’OpenAI, comme il l'annonce ce mardi 3 novembre 2026. Reliée en temps réel aux API de l'opérateur, elle permet de comparer les forfaits, de choisir un smartphone ou de tester son éligibilité à la fibre, sans quitter la conversation avant l'étape du panier. Bouygues Telecom affirme être le premier opérateur français à franchir ce pas, sur un marché où l'IA prenait jusqu’ici surtout la forme d’abonnements offerts.
Un conseiller Bouygues Telecom niché dans ChatGPT
OpenAI a lancé les applications dans ChatGPT en octobre 2025, d'abord hors de l'Union européenne, et désormais, des marques y proposent leurs services, un peu à la manière d'une boutique d'apps, comme on l'a récemment vu avec Chronopost. Celle de Bouygues Telecom se trouve dans la liste accessible depuis la page d'accueil, en cherchant simplement son nom. Ensuite, on discute, à l'écrit ou en s'aidant de la voix. On peut comparer les offres fixe et mobile, choisir un smartphone selon sa capacité ou sa couleur, étudier le financement associé, tester son éligibilité à la fibre ou aux autres offres Box, directement depuis la conversation dans ChatGPT.
La bonne nouvelle, c'est que la version gratuite de ChatGPT y a accès. Et pour éviter que l'IA ne s'emmêle les pinceaux avec un tarif périmé, l'application est branchée en temps réel sur les API sécurisées de l'opérateur. Les réponses reposent donc sur les informations fournies directement par Bouygues Telecom, et non sur ce que le chatbot croit savoir.
On a fait le test en simulant une recherche de forfait mobile doté d'une grosse enveloppe data pour la France et à l'étranger, et le parcours se fait dans la fenêtre de ChatGPT jusqu'au bout, ou presque. Le site de l'opérateur ne prend le relais qu'à l'ultime étape, typiquement pour valider son panier, et effectivement, ça fonctionne ! Nous avons été jusqu'à la redirection sur le site Bouygues Telecom, et en quelques clics, nous aurions pu effectivement souscrire à l'offre.
Romain Moloney, le directeur du Digital de Bouygues Telecom, explique l'arrivée de l'opérateur sur ChatGPT par sa volonté « d'offrir à nos clients une expérience toujours plus fluide et enrichie ». Et il ne boude pas son plaisir, d'ailleurs. « Nous sommes fiers d'être le premier opérateur en France à proposer nos services directement au sein de ChatGPT », ajoute-t-il.
Bouygues Telecom, un pari sur l'IA qui ne date pas d'hier
Il n'est pas franchement étonnant de retrouver Bouygues Telecom ici, dans ChatGPT. L'opérateur glisse de l'intelligence artificielle dans ses outils de relation client depuis 2017, avant d'accélérer avec l'IA générative. En 2023 sont arrivés les résumés automatiques d'appels, puis en 2024 un assistant d'aide au choix du smartphone sur le site, étendu à tout le catalogue en 2025. Cette année, il a été rejoint par un vendeur virtuel 100 % vocal sur le site web et par des assistants d'aide dans l'application mobile. ChatGPT vient compléter cette sorte de panoplie, un peu comme un canal de contact de plus avec les clients.
Jusqu'ici, sur le marché français, l'IA a surtout pris la forme d'un cadeau glissé dans les forfaits. En février 2025, Free a offert un an de Le Chat Pro, l'assistant du français Mistral AI, à ses abonnés mobiles, et Bouygues Telecom a répliqué dans la foulée avec douze mois de Perplexity Pro. Orange a suivi en incluant un an de ChatGPT Plus dans une offre 5G+. Quant à son partenariat avec OpenAI, noué en 2025, il porte sur le déploiement de modèles ouverts dans ses infrastructures et sur son support client, pas sur une application dans ChatGPT.
Le pari de Bouygues Telecom est d'une autre nature. Ici, il s'agit de chercher et convaincre les clients là où ils posent déjà leurs questions. Pour un opérateur qui compte 27,4 millions de clients mobile (objets connectés inclus) et 5,5 millions de clients fixe, c'est un virage très important. « Notre présence sur ChatGPT confirme notre leadership en matière d'intelligence artificielle », affirme Romain Moloney, pour qui l'IA constitue « un axe majeur » du plan stratégique CAP 2030. À notre connaissance, aucun rival n'a encore sauté le pas. Si cela se confirme, le titre de pionnier lui revient, au moins jusqu'à ce que la concurrence se réveille.