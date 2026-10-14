Depuis quelques jours, Chronopost propose ses services dans ChatGPT, une première pour un transporteur français. Un plug-in permet de suivre assez facilement un colis, de trouver un point relais ou d’estimer le tarif d’un envoi.
Chronopost devient le premier transporteur français à s’intégrer à ChatGPT, l’assistant conversationnel d’OpenAI. Disponible sous forme de plug-in, son module s’adresse aussi bien aux destinataires qui attendent un colis qu’aux clients qui veulent en expédier un. Et il est utile, puisqu'il n'y a plus besoin de formulaire et menu déroulant. On écrit sa demande en toutes lettres, et le robot conversationnel répond avec la position du colis, une carte des points de dépôt ou une estimation de prix. Le transporteur, filiale du groupe La Poste et membre du réseau Geopost, confirme qu'il parie sérieusement sur les agents IA.
Suivre son colis Chronopost sans quitter ChatGPT
Depuis l'été, ChatGPT regroupe dans une rubrique baptisée « Plugins » des services extérieurs qui viennent se brancher sur l'assistant, un peu comme on installe des applications sur un téléphone. C'est à cet endroit du robot conversationnel que Chronopost a pris place.
Il suffit d'une poignée de clics, puis d'un dernier sur « Installer le plug-in », et ChatGPT peut dialoguer directement avec les systèmes du transporteur. L'utilisateur n'a plus qu'à l'appeler dans la conversation, par exemple en lui écrivant « j'attends ce colis, tu peux me dire où il se trouve ? », suivi du numéro d'expédition. L'assistant va alors chercher l'information auprès des services officiels du transporteur et affiche l'avancée du colis en temps réel.
Le module fait aussi office de plan de quartier. On lui donne une adresse, et une carte affiche les points de dépôt et de retrait les plus proches, avec leur distance, leurs horaires et un lien « S'y rendre ». Chronopost rappelle que son réseau compte 25 000 points en France, avec des agences, bureaux de poste, relais et consignes Pickup.
Expédier un colis Chronopost, ChatGPT fait le devis
Les expéditeurs n'ont pas été oubliés. Ces derniers n'ont qu'à décrire leur envoi, par exemple un colis d'environ 1 kg à envoyer du 14e arrondissement de Paris vers Nice, pour obtenir une estimation personnalisée qui liste les offres disponibles, comme le Chrono Relais 13 ou le Chrono 13. Pour éditer la lettre de transport, on bascule ensuite sur Chronopost.fr, où certaines informations sont déjà pré-renseignées.
Cette présence de Chronopost sur ChatGPT offre un peu plus de visibilité encor eau transporteur, déjà fort de ses 297 millions de colis distribués en 2025. L'entreprise veut rejoindre ses clients là où ils s'informent et achètent de plus en plus, c'est-à-dire chez les assistants IA. Le réseau Geopost a d'ailleurs publié un document de réflexion, « Agentic Commerce and Delivery ». Il y étudie comment ces agents capables de chercher et d'agir pour nous changent les parcours d'achat et nos attentes en matière de livraison, de personnalisation et de confiance.