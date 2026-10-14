Chronopost devient le premier transporteur français à s’intégrer à ChatGPT, l’assistant conversationnel d’OpenAI. Disponible sous forme de plug-in, son module s’adresse aussi bien aux destinataires qui attendent un colis qu’aux clients qui veulent en expédier un. Et il est utile, puisqu'il n'y a plus besoin de formulaire et menu déroulant. On écrit sa demande en toutes lettres, et le robot conversationnel répond avec la position du colis, une carte des points de dépôt ou une estimation de prix. Le transporteur, filiale du groupe La Poste et membre du réseau Geopost, confirme qu'il parie sérieusement sur les agents IA.