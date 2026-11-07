Anthropic va bientôt entrer en Bourse, mais devrait finalement obtenir moins d'argent que prévu. Et du côté du rival présidé par Sam Altman, OpenAI, on se retrouve dans le même genre de situation, avec de l'argent disponible, mais qui ne sort plus aussi facilement des poches des investisseurs. Comme le montre la dernière levée de fonds effectuée.

En effet, comme nous l'apprend Reuters, OpenAI vient d'achever une levée de fonds qui lui a permis de récolter une enveloppe de 11 milliards de dollars. Une somme appréciable à première vue, mais qu'il faut mettre en balance avec l'objectif initial de la firme américaine, qui voulait alors obtenir 30 milliards de dollars.