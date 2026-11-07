Le créateur de ChatGPT continue d'engranger des milliards de dollars, alors qu'il n'est pas encore entré en Bourse. Même si les choses sont plus compliquées aujourd'hui.
L'âge d'or des financements IA est-il en train de prendre fin ? On peut se poser la question car, si, sans nul doute, la technologie est partie pour rester et continuer de changer nos vies, l'écosystème financier soutenant l'industrie n'est lui plus le même. Les derniers jours au Nasdaq ont ainsi montré les fragilités d'un secteur qui nous a habitué à affiche des chiffres fous. Et du côté des grandes start-ups du secteur, on n'obtient plus aussi facilement de l'argent !
OpenAI lève finalement la somme de 11 milliards de dollars
Anthropic va bientôt entrer en Bourse, mais devrait finalement obtenir moins d'argent que prévu. Et du côté du rival présidé par Sam Altman, OpenAI, on se retrouve dans le même genre de situation, avec de l'argent disponible, mais qui ne sort plus aussi facilement des poches des investisseurs. Comme le montre la dernière levée de fonds effectuée.
En effet, comme nous l'apprend Reuters, OpenAI vient d'achever une levée de fonds qui lui a permis de récolter une enveloppe de 11 milliards de dollars. Une somme appréciable à première vue, mais qu'il faut mettre en balance avec l'objectif initial de la firme américaine, qui voulait alors obtenir 30 milliards de dollars.
Une valorisation qui atteint les 1 250 milliards de dollars
On peut donc se demander à quel point il s'agit ici d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle pour OpenAI, qui a récemment décidé de retarder son entrée en Bourse - même si des investisseurs fidèles comme SoftBank ou bien MGX ont remis la main au pot pour l'occasion.
Avec cette levée de fonds, OpenAI devrait atteindre sur le papier une valorisation de 1 250 milliards de dollars, alors que si l'objectif initial avait été atteint, c'était une valorisation de 1 500 milliards de dollars qui était visée par la direction. Sam Altman va-t-il encore reculer la date d'entrée en Bourse d'OpenAI en voyant que l'argent ne tombe plus aussi facilement du ciel ?