En 2022, OpenAI déclenchait la révolution de l’intelligence artificielle (IA) générative avec le lancement de ChatGPT. L’entreprise de Sam Altman est depuis devenue une véritable machine à lever des fonds hors norme. En mars dernier, elle bouclait même le tour de table le plus important de l’histoire de la Silicon Valley : 122 milliards de dollars pour une valorisation de 852 milliards. De quoi s’imposer comme l’une des start-up les plus valorisées au monde.