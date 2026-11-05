Voit-on les premiers effets de la victoire démocrate aux élections de mi-mandat ? Cela se pourrait, quand on voit l'état du NASDAQ aujourd'hui !
Comme va se passer la course à l'IA les deux prochaines années, maintenant que le Congrès américain (Chambre des représentants et Sénat) est entièrement démocrate ? C'est une question qui se pose, quand on connaît la position de nombreux pontes démocrates sur le dossier des data centers. Le marché lui donne une première réponse, une première réponse très inquiète.
Les géants de l'IA voient le cours de leurs actions chuter lourdement
Peur sur le Nasdaq ? C'est l'impression que l'on a avec l'ouverture de la séance de jeudi aux États-Unis, et la lourde chute du cours des actions des grandes valeurs technologiques. SpaceX a ainsi reculé d'environ 7%, tout comme NVIDIA ou Oracle, alors qu'AMD a chuté de plus de 12%.
On estime que ce sont ainsi 1 800 à 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière qui ont été effacés durant cette séance. Le marché craint les effets prochains de potentielles régulations imposées par les démocrates, sur les data centers, ce qui aurait un impact direct sur les commandes dans le secteur des semi-conducteurs.
Le marché s'attend à une attitude agressive des démocrates sur le volet des projets IA
« Il est désormais possible que les deux années d'efforts supplémentaires déployés par l'administration Trump en faveur du développement de l'IA soient, d'une manière ou d'une autre, revues à la baisse, car de nombreux aspects du commerce lié à l'IA ont été ignorés par l'administration actuelle » a ainsi expliqué l'analyste senior chez Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya.
Du côté des analystes d'UBS, on craint qu'environ 30% des augmentations de capacités des data centers aux États-Unis en 2028 ne soient l'objet de mesures ralentissant leur développement. Or l'intelligence artificielle aujourd'hui dépend fortement de l'accroissement rapide d'infrastructures, qui sont clairement dans le viseur de nouveaux gagnants aux États-Unis.