Peur sur le Nasdaq ? C'est l'impression que l'on a avec l'ouverture de la séance de jeudi aux États-Unis, et la lourde chute du cours des actions des grandes valeurs technologiques. SpaceX a ainsi reculé d'environ 7%, tout comme NVIDIA ou Oracle, alors qu'AMD a chuté de plus de 12%.

On estime que ce sont ainsi 1 800 à 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière qui ont été effacés durant cette séance. Le marché craint les effets prochains de potentielles régulations imposées par les démocrates, sur les data centers, ce qui aurait un impact direct sur les commandes dans le secteur des semi-conducteurs.