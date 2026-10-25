Les data centers engloutissent dorénavant des sommes folles, partout dans le monde. Mais on n'aurait pourtant encore rien vu, si l'on en croit une étude que la Bank of America vient de sortir, et dont Reuters se fait l'écho.

Ces dépenses devraient ainsi pour l'année 2026 atteindre au niveau mondiale près de 1 000 milliards de dollars. Un chiffre énorme, qui devrait pourtant être doublé en à peine deux ans, avec des dépenses mondiales estimées en 2028 à 2 100 milliards de dollars.