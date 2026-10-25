Le marché des data centers est en plein boom, porté par le secteur de l'intelligence artificielle. Avec des chiffres incroyables qui vont scander les prochaines années.
Aujourd'hui, c'est un constat devenu assez commun. Intelligence artificielle rime avec dépenses somptueuses, qui se comptent toujours en milliards - ce qu'on voit encore avec les quelque 30 milliards de dollars qu'OpenAI veut lever avant son entrée en Bourse. Une bonne partie de cet argent va dans les infrastructures indispensables au fonctionnement et à l'entraînement des modèles IA : les data centers. Des infrastructures qui vont attirer encore des sommes pharaoniques dans les prochaines années !
Les dépenses pour les data centers vont doubler entre 2026 et 2028
Les data centers engloutissent dorénavant des sommes folles, partout dans le monde. Mais on n'aurait pourtant encore rien vu, si l'on en croit une étude que la Bank of America vient de sortir, et dont Reuters se fait l'écho.
Ces dépenses devraient ainsi pour l'année 2026 atteindre au niveau mondiale près de 1 000 milliards de dollars. Un chiffre énorme, qui devrait pourtant être doublé en à peine deux ans, avec des dépenses mondiales estimées en 2028 à 2 100 milliards de dollars.
Un marché estimé à presque 3 000 milliards à l'horizon 2030
Et rien ne semble pouvoir arrêter ce secteur d'activité, si l'on suit la même source. Car le marché va connaître une croissance le multipliant par dix en moins d'une décennie. Au niveau mondial, il représentait 275 milliards de dollars en 2020, quand, en 2030, sa valeur devrait être d'environ 2 930 milliards de dollars.
Une bonne nouvelle pour tous ceux qui produisent pour les data centers, que ce soit au premier chef NVIDIA ou AMD, ainsi que les fondeurs comme Samsung ou bien TSMC. Mais de l'autre côté, on peut se demander jusqu'à quel point ce niveau d'investissement fou sera soutenable alors qu'avec les progrès rapides de la technologie, l'IA devient très rapidement moins chère, ce qui pose un problème à tous les géants du domaine.