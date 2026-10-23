Foire aux questions

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Qu’est-ce que le coût d’inférence d’une IA, et en quoi se distingue-t-il du prix d’entraînement ou d’un abonnement ?

Le coût d’inférence correspond aux ressources (GPU/TPU, mémoire, électricité, temps de calcul) nécessaires pour générer une réponse une fois le modèle déjà entraîné. Il se mesure souvent « par requête », « par token » ou « par tâche » sur un benchmark, et reflète surtout l’efficacité d’exécution du modèle. Ce coût n’inclut pas les dépenses d’entraînement, qui sont des coûts initiaux très élevés (données, calcul, ingénierie) pour créer ou mettre à jour le modèle. Il est aussi différent du prix d’un abonnement grand public, qui agrège marge, support, fonctionnalités, et parfois des quotas. Dans l’industrie, la baisse du coût d’inférence peut faire chuter les tarifs facturés, même si les investissements d’infrastructure restent massifs.

À quoi servent la quantification et la distillation pour réduire les coûts d’exécution des modèles IA ?

La quantification consiste à représenter les poids et calculs du modèle avec moins de bits (par exemple 8 bits au lieu de 16/32), ce qui réduit la mémoire nécessaire et accélère certains calculs. En pratique, cela permet d’exécuter des modèles similaires sur du matériel moins coûteux, ou d’augmenter le nombre de requêtes traitées par un même serveur. La distillation entraîne un « modèle élève » plus petit à reproduire le comportement d’un « modèle professeur » plus gros, en apprenant à imiter ses sorties. Le gain vient du fait qu’un modèle compact demande moins de calcul pour une qualité proche sur des tâches ciblées. Ces techniques peuvent cependant introduire des compromis : légère perte de précision, dégradation sur des cas rares, ou besoin d’ajustements selon les usages.

Pourquoi les agents IA peuvent-ils augmenter la facture, même si le prix d’une réponse baisse ?

Un agent IA ne se limite pas à répondre : il planifie, appelle des outils (API, navigateur, bases de données), vérifie des résultats et itère jusqu’à terminer une tâche. Chaque étape peut déclencher plusieurs requêtes au modèle, parfois avec des contextes longs, ce qui augmente mécaniquement le volume de tokens et le temps de calcul. Le coût total se raisonne alors « par objectif » (ex. produire un rapport, corriger un dépôt de code) plutôt que « par message ». Même si le coût unitaire d’inférence diminue, la multiplication des appels peut faire grimper la dépense globale par tâche. C’est un point clé pour les entreprises : l’autonomie et la robustesse d’un agent se paient souvent en itérations supplémentaires.