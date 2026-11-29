Squeak

Il faut l’expliquer comment aux gens que l’IA n’est pas réellement intelligente et que même si elle donne des résultats souvent impressionnants, il ne s’agit que d’aligner des mots et du code. On se dirige vers des problèmes si aujourd’hui de plus en plus de gens font confiance aveugle à l’IA… Je pense que la prudence devrait être encore de mise surtout sur des projets complexes et ayant peut-être même des conséquences graves. Vous utiliseriez l’IA entièrement pour développer un logiciel de contrôle d’une machine médicale par exemple? J’espère que la réponse est non.