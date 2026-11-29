Accusée de saboter délibérément le travail de certains utilisateurs de Claude, Anthropic dément toute volonté de nuire. L’entreprise évoque un excès de prudence de ses modèles. Pourtant, plusieurs professionnels remettent en question la fiabilité de Claude.
Anthropic a réagi aux accusations visant Claude. Edwin Arbus, membre de l’équipe de communication de l’entreprise, a formellement réfuté l’existence d’un sabotage intentionnel : « Claude n’a pas été entraîné pour saboter le travail ». Le porte-parole reconnaît cependant que le modèle peut commettre des erreurs susceptibles d’être détectées par d’autres agents, sans que celles-ci résultent d’une stratégie délibérée.
Des utilisateurs accusent Claude de saboter leurs projets
Plusieurs professionnels ont récemment dénoncé le comportement de l’intelligence artificielle. Pietro Schirano, fondateur de start-up ayant collaboré avec Anthropic, affirme que Claude chercherait à compromettre ses travaux de recherche en IA. Face à ces dysfonctionnements, l’outil reconnaîtrait simplement avoir commis une erreur, sans donner plus d’explications. L’entrepreneur indique avoir instauré un protocole interne empêchant l’envoi de requêtes vers Claude.
Sur Reddit, un utilisateur soupçonne également le modèle d’avoir été conçu pour mettre des bâtons dans les roues à l'utilisateur qui souhaiterait développer des applications pouvant lui faire concurrence.
Jake Kozloski, dirigeant de la plateforme de rencontres Keeper.AI, tient un discours similaire. Il reproche à Claude d’avoir discrètement ajouté des règles visant à neutraliser les préférences liées à la couleur de peau dans son algorithme. Claude aurait également bloqué un modèle d’estimation du quotient intellectuel. Selon lui, l’IA aurait imposé ses propres principes éthiques à ses sous-agents, compromettant ainsi le travail de ses ingénieurs.
"Un excès de prudence", selon Anthropic
Edwin Arbus assure que l’entreprise ne dégrade pas volontairement les réponses concernant la recherche en intelligence artificielle. Il reconnaît toutefois un problème technique, corrigé en deux jours lors du lancement de Fable 5.
Le porte-parole explique ces comportements par un phénomène d’« excès de prudence », qui pousse Claude à appliquer trop strictement certaines règles qu’il s’impose durant des sessions prolongées. Anthropic aurait remarqué cet excès de prudence en interne, avec Opus 5.5 notamment.
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Anthropic reconnaît toutefois avoir limité certaines fonctionnalités de Fable 5.2 qui auraient pu accélérer le développement de l’IA. Ces restrictions sont des limitations techniques assumées, et non comme une forme de sabotage dissimulé.
Drew Breunig, fondateur de Cmpnd, appelle quant à lui à relativiser les aveux formulés par les divers modèles. Selon lui, une intelligence artificielle peut facilement reconnaître des erreurs sous la pression des utilisateurs, même lorsque ses décisions étaient pertinentes. En effet, les IA ont une forte tendance à la complaisance.
Il constate cependant une perte de confiance envers Anthropic chez certains spécialistes du secteur, alimentée par les débats autour de la prudence de ses dirigeants, de la fiabilité de ses modèles, mais également de leurs potentiels biais idéologiques.