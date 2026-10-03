Pour Graphite, un « indice » est une tournure employée au moins deux fois plus souvent par un modèle que par un auteur humain. Dans les textes d’Opus 5.5, les chercheurs ont relevé 2 548 tournures de ce type, contre 2 666 chez Opus 5 et 3 746 chez Opus 4. Entre les deux dernières versions, la baisse n’est donc que de 4 %.

L’étude porte sur des articles rédigés en anglais, et ses exemples sont donc anglais. En tête de liste, l’expression « this matters » (« c’est important ») est 116 fois plus fréquente chez Opus 5.5 que chez un auteur humain. La structure « why _ matters » (« pourquoi _ compte ») l’est 92 fois plus, et « looking ahead » (« pour la suite ») 40 fois plus. L’adjectif « dependable » (« fiable ») est employé 23 fois plus souvent.

Les tics d'Opus 5.5 ne sont pas ceux d'Opus 5. L'expression « is genuinely » (« est véritablement ») était 26 fois plus fréquente chez Opus 5 que chez son successeur. Chez Opus 5.5, le vocabulaire est plus serviable, avec un « can help you » (« peut vous aider ») huit fois plus fréquent que chez Opus 5. GPT-6 Astra nuance davantage ses affirmations, et la formule « does not establish » (« ne permet pas d’établir ») est 275 fois plus fréquente dans ses textes que chez Opus 5.5. Les superlatifs sont au contraire plus nombreux chez le modèle d’Anthropic, où « the most powerful » (« le plus puissant ») est 24 fois plus fréquent que chez Astra.

Pour Gizmodo, ces résultats sont à prendre avec des pincettes, puisque Graphite est une agence de marketing. AJ Dellinger, l’auteur de l’article, voit dans l’exercice une partie de jeu de la taupe. Chaque fois qu’un éditeur d’IA corrige un défaut visible de son modèle, il en apparaît d’autres. Graphite a mis les données brutes de son étude en téléchargement libre. D’autres équipes pourront donc vérifier si les éditeurs de détecteurs, Pangram en tête, repèrent aussi bien les textes d'Opus 5.5 que ceux de ses prédécesseurs.