Google a dévoilé Gemini 4 Argon, son nouveau modèle d'IA de pointe, qui surpasse GPT-6 Astra et Claude Opus 5.5 sur plusieurs tests, selon ses propres mesures. Proposé à bas prix, il reste pour l'instant réservé aux experts en cybersécurité.
Avec Gemini 4 Argon, présenté mercredi soir, on peut dire que Google répond à la salve de nouveaux modèles d'IA tirée par OpenAI et Anthropic ces derniers jours. D'après ses propres mesures, le géant de Mountain View décroche la première place sur une bonne partie des tests de référence, du développement logiciel au droit en passant par la finance, pour le prix d'un modèle intermédiaire. Mais ce podium, Google l'a dressé lui-même, sans y convier deux rivaux vendus au même tarif, et il faudra en plus patienter avant de le vérifier.
Google entraîne Gemini 4 Argon à traquer les failles
Google cachait-il son jeu, ou a-t-il sorti du bois Gemini 4 Argon pour ne pas perdre la face ? Quoi qu'il en soit, dans le tableau publié par la firme au moteur de recherche, Argon fait plus que regarder GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1 et Claude Opus 5.5 dans les yeux, puisqu'il termine en tête sur plus de la moitié des épreuves.
En programmation au long cours, il atteint 77,9 % sur DeepSWE, contre 74,1 % pour Astra et 74,2 % pour Opus 5.5. Il domine aussi le Vals Index, qui chiffre l'impact économique d'une IA en finance, fiscalité, droit et code, chaque secteur pesant selon sa part du PIB américain. En droit, l'écart devient vertigineux, avec un 19,6 % sur le test juridique conçu par Harvey, quand ses rivaux oscillent entre 3,8 et 6,7 %.
Google nous apprend qu'Argon peut générer jusqu'à un million de tokens d'un seul tenant, contre 64 000 auparavant. Un token correspondant grosso modo à un morceau de mot, et cela représente des centaines de milliers de mots de raisonnement ou de code. Sonnet 5.5 et GPT-6.1 Sol, eux, s'arrêtent à 128 000 en usage standard. Chez Google, des agents Argon ont même déniché et appliqué des optimisations qui libèrent plus de 300 tébioctets de mémoire une fois déployées. D'autres s'attaquent à la conversion de code C/C++ vers Rust, un langage qui protège mieux la mémoire, jusqu'aux plus de 800 000 lignes du noyau Zircon de Fuchsia.
Argon a aussi été entraîné pour la défense informatique. Il est capable de trouver, vérifier et corriger seul des failles critiques. Les défenseurs de confiance et les équipes de Google pourront même l'utiliser sans garde-fous en cybersécurité. Chez Wiz, la plateforme de sécurité cloud qui appartient désormais au mastodonte américaine, il a mis au jour une faille pourtant passée sous le radar des modèles précédents, qui exposait des données personnelles sensibles dans des logiciels hospitaliers utilisés partout dans le monde. En parallèle, Google surveille le raisonnement et les actions du modèle pour le stopper s'il dépasse les intentions de l'utilisateur. Face aux consignes malveillantes cachées dans un contenu pour détourner l'IA, les fameuses injections de prompt, le taux de réussite des attaques plafonne à 0,7 %, même sur quinze tentatives.
Un Gemini à prix plancher, mais pas seul au sommet
Comme ses concurrents, Google essaie de marquer le coup sur les prix. Pour les développeurs et les entreprises, Argon sera facturé au volume de texte traité, à 2 dollars par million de tokens envoyés au modèle (la question posée, les documents joints) et 10 dollars par million de tokens qu'il rédige en réponse. Quand un même contenu revient d'une requête à l'autre, comme un long document déjà analysé, Google le garde en mémoire et le facture 95 % moins cher. Ces tarifs sont deux fois plus bas que ceux de Claude Opus 5.5, lancé le 22 septembre, et cinq fois plus bas que ceux de GPT-6 Astra ou Claude Fable 5.1. Il s'agit toutefois d'un prix « d'introduction », prévient Google, qui pourrait donc évoluer à la hausse, on imagine.
À ce tarif, Argon croise pourtant deux rivaux aux mêmes prix d'entrée et de sortie, absents de son comparatif : Claude Sonnet 5.5, sorti lundi, et GPT-6.1 Sol, dévoilé le lendemain. D'après ses propres mesures, Anthropic annonce 70,6 % pour Sonnet 5.5 sur Terminal-Bench 4.0, qui évalue l'autonomie d'une IA dans la ligne de commande. Dans le tableau de Google, Argon n'y obtient que 57,4 %, le plus faible score des quatre modèles comparés. Astra le devance aussi sur OSWorld, qui teste le pilotage d'un ordinateur. En cybersécurité, Google revendique pour Argon une première place partagée sur CWE-bench, à 68 %, avec Astra et Grok 4.7.
Pour le moment, rares sont ceux qui peuvent l'essayer. Comme OpenAI avec Astra ou Anthropic avec Mythos, Google commence par un cercle restreint. À cette heure, l'entreprise a réuni des spécialistes en cybersécurité dans son tout nouveau programme dédié Fairwind. L'entreprise participe aussi au dispositif volontaire qui permet au gouvernement américain d'accéder aux modèles avant leur sortie, histoire d'éviter toute mauvaise surprise. Les clients payants de l'API et les abonnés Google AI Ultra suivront « dès que possible », écrit l'entreprise. Pendant ce temps, Sonnet 5.5 est déjà dans les applications Claude, et GPT-6.1 Sol chez les abonnés payants de ChatGPT, dans Work et Codex. D'ici là, ces scores restent ceux de Google, qui a d'ailleurs détaillé sa méthodologie d'évaluation pour Argon, en attendant le verdict des tests indépendants.