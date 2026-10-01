Argon a aussi été entraîné pour la défense informatique. Il est capable de trouver, vérifier et corriger seul des failles critiques. Les défenseurs de confiance et les équipes de Google pourront même l'utiliser sans garde-fous en cybersécurité. Chez Wiz, la plateforme de sécurité cloud qui appartient désormais au mastodonte américaine, il a mis au jour une faille pourtant passée sous le radar des modèles précédents, qui exposait des données personnelles sensibles dans des logiciels hospitaliers utilisés partout dans le monde. En parallèle, Google surveille le raisonnement et les actions du modèle pour le stopper s'il dépasse les intentions de l'utilisateur. Face aux consignes malveillantes cachées dans un contenu pour détourner l'IA, les fameuses injections de prompt, le taux de réussite des attaques plafonne à 0,7 %, même sur quinze tentatives.