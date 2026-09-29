Seconde grosse annonce de la soirée, enfin de la matinée si l'on se cale sur le fuseau outre-Atlantique, GPT-6.1 Sol, à ne pas confondre avec GPT-6.1 Astra, dont la sortie a été repoussée pour raisons de sécurité. Pour s'y retrouver un peu, la gamme GPT-6 compte trois modèles désormais. Il y a Astra, le plus puissant ; Luna, le plus léger ; et Sol, l'intermédiaire, lancé il y a tout juste une semaine. GPT-6.1 Sol en est une version améliorée, avec la promesse de s'approcher des performances d'Astra, sans changer de prix. Les développeurs qui l'intègrent à leurs services paient toujours 2 dollars par million de tokens, ces petits morceaux de mots que traite l'IA, pour le texte qu'ils lui envoient, et 10 dollars pour celui qu'elle rédige, soit cinq fois moins qu'avec Astra. Et quand une application lui renvoie plusieurs fois les mêmes informations, comme un long document de référence, cette partie gardée « en cache » ne coûte que 10 centimes de dollar par million de tokens, soit 95 % de moins.