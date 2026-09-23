OpenAI a lancé deux nouveaux modèles, qui se veulent aussi efficaces qu’abordables. Leurs noms ? GPT-6 Sol et GPT-6 Luna.
Impossible de s’ennuyer chez OpenAI. Ayant renoncé à faire son entrée en Bourse cette année, la firme a dû geler les inscriptions à son forfait Pro, face au succès retentissant de son modèle GPT-6 Astra. Souhaitant malgré tout étendre ses sources de revenus, elle a créé ce mois-ci des offres pour les géants de la finance. Elle vient également de dévoiler deux nouveaux modèles. Découvrons-les ensemble.
OpenAI lance deux nouveaux modèles, Sol et Luna
Les deux technologies permettront aux utilisateurs de faire de précieuses économies sans dire adieu aux performances. En effet, avec Sol et Luna, les tarifs diminuent de moitié : il faudra compter 2 dollars pour un million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie pour le premier contre 0,10 dollar en entrée et 0,50 dollar en sortie pour le second. Les développeurs apprécieront, même si l’annonce compare ces prix avec les tarifs promotionnels de la génération 5.6.
Des modèles plus fiables et moins bavards
OpenAI a entraîné Sol et Luna avec des méthodes proches de celles utilisées pour Astra et, sans surprise, les deux modèles ont le même style de réponse que leur grand frère. Exit donc le jargon à outrance et les détails superflus.
Avec ces nouveaux modèles, la firme souhaite aussi faire la chasse aux erreurs : « GPT-6 Sol commet environ deux fois moins d'erreurs que son prédécesseur, offrant une fiabilité proche de celle d'Astra à un coût bien moindre. GPT-6 Luna affiche également des progrès considérables ; à des niveaux d'effort plus élevés, il égale GPT-5.6 Sol pour un coût environ cent fois inférieur », affirme OpenAI dans son annonce. Ces résultats reposent toutefois sur des tests maison.
Concernant les évaluations externes, la firme a surtout son concurrent Anthropic dans le viseur : pour le code, on peut lire que « GPT-6 Sol (…) parvient à égaler les résultats de Claude Fable 5.1 en mode « xhigh » à un coût bien moindre » et pour l’utilisation sur ordinateur, que « GPT-6 Sol à (…) obtient un score similaire à celui de Claude Opus 5 à un niveau d’effort « medium » — 60,5 % contre 60,3 % — pour un coût par tâche inférieur d’environ 80 %. » Hélas, Anthropic ayant dégainé Opus 5.5 à peine une heure et demie avant cette annonce, ces comparaisons sont d’ores et déjà datées.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Sol et Luna seront disponibles dans ChatGPT Work et Codex pour les abonnés Plus, pro, Business, Enterprise et Edu. Les comptes Free et Go pourront accéder à Luna via leur application de bureau. Malheureusement, le grand public devra prendre son mal en patience : il est, pour l'instant, impossible de tester les nouveaux modèles sur le chat en ligne.