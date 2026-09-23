Concernant les évaluations externes, la firme a surtout son concurrent Anthropic dans le viseur : pour le code, on peut lire que « GPT-6 Sol (…) parvient à égaler les résultats de Claude Fable 5.1 en mode « xhigh » à un coût bien moindre » et pour l’utilisation sur ordinateur, que « GPT-6 Sol à (…) obtient un score similaire à celui de Claude Opus 5 à un niveau d’effort « medium » — 60,5 % contre 60,3 % — pour un coût par tâche inférieur d’environ 80 %. » Hélas, Anthropic ayant dégainé Opus 5.5 à peine une heure et demie avant cette annonce, ces comparaisons sont d’ores et déjà datées.