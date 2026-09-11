Chez OpenAI, on cherche à générer de plus en plus de revenus. Et cette nouvelle version de ChatGPT pourrait (un peu) le permettre.
Le géant de l'IA OpenAI se retrouve aujourd'hui dans une position dans laquelle il est en rivalité avec un Anthropic, qui génère bien plus de revenus que la firme de Sam Altman -notamment grâce à Claude Code. Du côté du créateur de ChatGPT, on cherche ainsi de nouvelles idées pour apporter plus de cash à la maison. Et la nouveauté qui vient d'être lancée pourrait peut-être bien aider.
OpenAI lance une version de ChatGPT construite pour les spécialistes des services financiers
OpenAI travaille depuis déjà un certain temps avec la banque Morgan Stanley et Evercore pour développer un ChatGPT spécialiste du domaine de la finance. Un produit qui vient finalement d'aboutir, puisqu'il a été officiellement lancé.
Alimenté par le tout dernier modèle GPT-6 Astra, cette nouvelle version de ChatGPT bénéficie des contrôles de sécurité que l'on retrouve déjà du côté de ChatGPT Enterprise. Niveau conformité, elle permet aussi d'exporter les journaux de l'espace de travail à des workflows d'audit.
OpenAI promet un outil qui sera encore plus développé à l'avenir
Ce nouveau dataset intègre par ailleurs déjà les ensemble de données des grandes plateformes de données financières et économiques Crunchbase, Quatr, LSEG News, Daloopa et Pitchbook. Des outils généralements réservés aux spécialistes de Wall Street, de la finance ou des fonds de capital-risque. « OpenAI a indiqué que les données étaient indexées sur sa propre infrastructure afin d'améliorer leur recherche et leur citation » précise Reuters.
Et ça n'est que le début. OpenAI va aussi à l'avenir agrandir au fur et à mesure le volume de données disponibles sur ce ChatGPT, et va par ailleurs rafiner les modèles IA afin qu'ils puissent analyser de manière toujours plus pertinente les informations. Est-on en train de voir le début de la disparition des grands loups de Wall Street ?