OpenAI travaille depuis déjà un certain temps avec la banque Morgan Stanley et Evercore pour développer un ChatGPT spécialiste du domaine de la finance. Un produit qui vient finalement d'aboutir, puisqu'il a été officiellement lancé.

Alimenté par le tout dernier modèle GPT-6 Astra, cette nouvelle version de ChatGPT bénéficie des contrôles de sécurité que l'on retrouve déjà du côté de ChatGPT Enterprise. Niveau conformité, elle permet aussi d'exporter les journaux de l'espace de travail à des workflows d'audit.