En mars, la firme de Sam Altman avait déjà acquis Promptfoo, un outil open source d'évaluation et de sécurité des agents IA. Plus de 125 000 développeurs l'utilisaient. La logique est similaire : absorber des équipes expertes plutôt que de construire en interne.

Hiro n'est d'ailleurs pas la première incursion d'OpenAI dans la finance personnelle. La société avait déjà procédé à une acquisition comparable dans ce secteur, sans que les détails n'aient été rendus publics. Cette répétition suggère une volonté d'intégrer des fonctionnalités financières directement dans ChatGPT ou dans des produits dédiés aux entreprises.