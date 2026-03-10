Pour une entreprise, un agent IA incontrôlé représente un risque juridique, financier et réputationnel majeur. D'ailleurs, Anthropic, grande rivale d'OpenAI, a lancé fin février Claude Code Security, un outil qui scanne les bases de code à la recherche de failles de sécurité et propose des correctifs ciblés. De quoi permettre aux équipes de détecter et corriger des problèmes que les méthodes traditionnelles manquent souvent. En intégrant la technologie de Promptfoo, la société de Sam Altman entend garantir à ses clients un très haut niveau de sécurité, et potentiellement se démarquer de la concurrence sur ce point.