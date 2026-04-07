Sept ans sans licence, un produit structurellement limité

Monzo s'était lancée outre-Atlantique en juin 2019. Faute de licence bancaire propre, la fintech s'adossait à Sutton Bank, un établissement de l'Ohio. Les clients obtenaient un compte et une carte, pas une banque. Ni prêts, ni crédits, ni épargne rémunérée.

En avril 2020, Monzo a déposé une demande de charte bancaire nationale auprès de l'OCC. Elle l'a retirée fin 2021. Les régulateurs estimaient le dossier insuffisant. La National Community Reinvestment Coalition reprochait à Monzo un engagement local trop faible. Sans charte, la néobanque ne pouvait accéder aux rails de paiement américains. Elle restait prisonnière d'un modèle d'intermédiation.

Côté chiffres, le contraste est net. Au Royaume-Uni, Monzo a dégagé 1,24 milliard de livres de revenus sur l'exercice clos en mars 2025. Le bénéfice ajusté avant impôts a été multiplié par huit. Les dépôts clients ont atteint 16,6 milliards de livres. Pendant ce temps, le marché américain brûlait du cash sans horizon de rentabilité.