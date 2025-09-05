Revolut a réussi son « mercato ». La néobanque a officialisé, ce vendredi 5 septembre, la nomination de Frédéric Oudéa à la présidence de sa division Europe de l'Ouest. L'ancien patron de la Société Générale, qui a dirigé l'établissement pendant quinze ans et qui était jusqu'à maintenant à la tête du géant français Sanofi, pilotera l'expansion de la fintech britannique depuis Paris. L'annonce intervient quatre mois après l'installation du siège européen dans la capitale française. Elle fait suite à l'annonce, plus tôt dans la semaine, d'un partenariat technologique renforcé avec Google Cloud qui vise à lui faire atteindre les 100 millions de clients.