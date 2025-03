Ce regain d'intérêt contraste assez fortement avec la période précédente. Entre 2010 et 2023, seulement cinq nouvelles licences bancaires étaient approuvées en moyenne chaque année, contre 144 par an entre 2000 et 2007. On n'est pas sur le même rythme, effectivement. Cette chute spectaculaire s'explique notamment par les taux d'intérêt bas, qui réduisaient l'attrait du statut bancaire, outre les réglementations contraignantes.