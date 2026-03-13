Ces 60 entreprises totalisaient 91,9 milliards d'euros de valorisation lors de leur dernier tour de table. Leur valeur cumulée aujourd'hui : 27,6 milliards d'euros, soit un recul de 70%. La valorisation médiane de ces anciennes licornes tombe à 480 millions d'euros, bien loin du milliard.

Pour comprendre ce chiffre, il faut saisir ce que l'on appelle le "mark-to-market". Plutôt que de s'en tenir aux dernières valorisations officielles, Mighty Nine a recalculé la valeur de chaque entreprise en appliquant les multiples de revenus pratiqués sur les marchés aujourd'hui. Un peu comme réévaluer un bien immobilier au prix actuel plutôt qu'au prix d'achat d'il y a trois ans.

Au niveau de l'ensemble de l'écosystème, le résultat est préoccupant. Pour chaque euro investi lors du dernier tour de table, l'écosystème ne restitue que 78 centimes. La destruction nette de valeur atteint 122,7 milliards d'euros, sur un total de 566,9 milliards affichés lors des derniers tours.