L'histoire d'Ÿnsect ressemble à celle d'Icare, version protéinée. L'entreprise a voulu courir avant de savoir marcher, construisant la plus grande ferme verticale du monde avant même d'avoir validé son modèle économique. C'était audacieux, c'était brillant, mais c'était surtout incroyablement risqué. On a vu sortir de terre des infrastructures dignes de la NASA pour élever des insectes qui, au final, devaient finir en croquettes pour chats ou en nourriture pour poissons.

Le décalage était presque comique si les conséquences n'étaient pas si dramatiques. D'un côté, des ingénieurs de haut vol peaufinaient des robots autonomes pour nourrir les larves ; de l'autre, les commerciaux peinaient à justifier le prix exorbitant de cette farine premium face au bon vieux soja. L'équation était impossible : vouloir faire du haut de gamme avec une commodité. Ÿnsect a tenté de tout faire en même temps : l'alimentation animale, les engrais, et même la consommation humaine avec des burgers aux vers. À force de chasser trois lièvres à la fois, le chasseur s'est perdu dans la forêt.