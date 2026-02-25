Stripe ne publie pas de chiffres bruts. Le géant des paiements l'a lui-même précisé dans sa lettre annuelle. La tendance est néanmoins posée sans ambiguïté : le nombre de startups atteignant 10 millions de dollars de revenus annuels récurrents en moins de trois mois a doublé entre 2024 et 2025.

Le même rapport signale une progression de 41 % des créations d'entreprises via Stripe Atlas, son outil d'enregistrement juridique. Parmi ces nouvelles structures, 20 % ont facturé leur premier client dans les 30 jours suivant leur création. En 2020, ce taux était de 8 %. La vélocité commerciale a donc été multipliée par 2,5 en cinq ans.

Un autre chiffre mérite l'attention. Plus de la moitié des nouvelles entreprises utilisant les services Stripe, soit 57 %, sont basées hors des États-Unis. Ce détail compte. Il confirme que l'accélération n'est pas un phénomène cantonné à la Silicon Valley. Elle est globale et s'étend à des écosystèmes jusqu'ici secondaires.

Les exemples qui circulent sur les réseaux illustrent cette réalité de façon presque vertigineuse. Cursor, l'assistant de code développé par Anysphere, est passé de 100 millions à 1 milliard de dollars de revenus annualisés en moins d'un an. Lovable, spécialisé dans le « vibe coding », a décroché le statut de licorne huit mois après son lancement, avant de lever 330 millions de dollars supplémentaires début 2026 à une valorisation proche de 7 milliards. Des trajectoires qui auraient semblé fictives en 2019.