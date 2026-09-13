Il faut dire que cet été, l'IA a donné des sueurs froides à ses éditeurs, surtout du côté d'Open AI, et c'est peut-être le déclic qui a fait réagir Sam Altman et Dario Amodei.

Richard Blumenthal, sénateur démocrate du Connecticut, a écrit à Sam Altman pour obtenir des explications sur des agents d'OpenAI capables de contourner des garde-fous grâce à des sites publics. Josh Hawley, sénateur républicain du Missouri, réclame de son côté un compte-rendu détaillé sur cette fameuse brèche survenue en juillet. Chez OpenAI, des agents avaient, en phase de test, exploité une vulnérabilité zéro-day en contournant leur environnement isolé, avant de compromettre des serveurs de Hugging Face.

John Thune et Ted Cruz portent, par ailleurs, une proposition sénatoriale bipartisane pour encadrer les « risques catastrophiques » de l'intelligence artificielle. À la Chambre, des élus des deux partis proposent d'imposer aux développeurs de ces systèmes des audits de sécurité indépendants, menés par des organismes accrédités par le département du Commerce. À l'échelle des États, la Californie a promulgué une loi mercredi. Le texte est le premier à imposer une évaluation des IA par des auditeurs indépendants.

Reste que si Sam Altman a repoussé la cotation d'OpenAI, le report boursier d'Anthropic n'a pas changé pour autant. Le prospectus de l'entreprise doit être distribué fin septembre, pour une cotation espérée dès la mi-octobre, avant les élections de mi-mandat de novembre. Avec une valorisation recherchée d'environ 1 724 milliards d'euros Anthropic se placerait entre TSMC (environ 1 914 milliards d'euros) et SpaceX (environ 1 681 milliards d'euros).

Mais Dario Amodei garde les pieds sur terre et reste rationnel quant au rythme des progrès de l'intelligence artificielle. « Nous devons ralentir le rythme auquel nous améliorons les capacités des modèles d'IA », a-t-il écrit.