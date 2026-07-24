Mais l’IA n’en a pas fini avec les contradictions. En effet, le Congrès débat d’un assouplissement sur la régulation de l’intelligence artificielle, alors que les deux élus ont déposé leur texte cette même semaine. Le républicain Jay Obernolte et la démocrate Lori Trahan proposent, depuis juin, de bloquer pendant trois ans toute réglementation étatique sur le développement des modèles d’intelligence artificielle, dans le Great American AI Act. Trente-six procureurs généraux d’États américains avaient déjà rejeté toute préemption fédérale aussi large. Le Congrès affronte donc deux logiques opposées la même semaine. D'un côté, un nouveau pouvoir d’urgence fédéral. De l’autre, un retrait des règles locales.

Le jour du dépôt du texte, Ted Lieu a associé sa proposition aux modèles Mythos 5 et Fable 5 d’Anthropic dans un message public. Le département du Commerce avait ordonné leur retrait pendant plusieurs semaines en juin, en raison de garde-fous jugés insuffisants. Hors des États-Unis, l’Union européenne a inscrit une règle comparable dans son AI Act depuis 2024. Les systèmes à haut risque doivent bénéficier d’une supervision humaine capable d’interrompre leur fonctionnement à tout moment.

Pour Ted Lieu, les intelligences artificielles répondaient jusqu’ici à des questions. Elles accomplissent désormais des actions concrètes, qu’il s’agisse de transactions financières ou de cyberdéfense. C’est en cela qu'il estime nécessaire un mécanisme d’arrêt capable d’empêcher la technologie de causer un préjudice catastrophique.

Après l’incident, Clément Delangue, cofondateur et directeur général de Hugging Face, s’est exprimé sur son compte X.com. S’il affirme ne voir dans cet incident aucune intention malveillante de la part d’OpenAI, il admet que cette évasion autonome est un événement « stupéfiant ».