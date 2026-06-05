Deux textes californiens déjà en vigueur seraient directement neutralisés. AB 2013 oblige les développeurs à publier des résumés de leurs données d’entraînement. Une partie de SB 942, relative au marquage des contenus générés par IA, tomberait aussi. Au Colorado, la loi SB 205 sur les systèmes d’IA à haut risque, dont l’entrée en vigueur était prévue au 30 juin 2026, serait elle aussi concernée.

Pourtant, dans les circonscriptions des deux élus porteurs du texte, les sondages publiés le même jour par le Tech Oversight Project indiquent que 56 % des électeurs de Jay Obernolte s’opposent à l’affaiblissement des lois californiennes sur les risques catastrophiques liés à l’IA. Dans la circonscription de Lori Trahan, 63 % partagent la même position sur les protections locales. Des chiffres que Public Citizen, qui lutte contre le régime de Donald Trump, a repris pour qualifier le projet de « proposition désastreuse » fêtée par les grandes entreprises technologiques.