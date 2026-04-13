Les obligations de l'AI Act pour les systèmes à haut risque entrent en vigueur en août 2026. Elles imposent transparence, supervision humaine et gestion des risques aux fournisseurs d'IA. Un chatbot grand public comme ChatGPT tombe dans le périmètre des systèmes soumis à des obligations de transparence. La directive révisée sur la responsabilité des produits, adoptée en 2024, étend la responsabilité stricte aux logiciels, IA comprise. Si un système IA cause un préjudice en Europe, le fabricant peut être tenu responsable même sans faute prouvée.

La directive dédiée à la responsabilité civile de l'IA a été retirée par la Commission en février 2025, faute de consensus. Mais le filet de protection européen reste plus serré que ce que l'Illinois envisage. En Europe, la charge de la preuve est allégée pour les victimes. Aux États-Unis, SB 3444 supprimerait la possibilité même de poursuivre.

Les sondages américains ne vont pourtant pas dans le sens d'OpenAI. Scott Wisor, directeur de Secure AI, a rappelé qu'une majorité d'Américains s'oppose à toute loi qui réduirait la responsabilité des entreprises d'IA. La question reste de savoir si l'Illinois deviendra le premier État à graver cette exemption dans la loi. Si c'est le cas, les experts préviennent qu'elle pourrait servir de modèle au niveau fédéral.

En attendant, aucune législation nationale sur l'IA ne pointe à l'horizon à Washington. L'administration Trump continue de s'aligner sur les positions de l'industrie, laissant chaque État légiférer seul.

La posture d'OpenAI reste difficile à concilier avec son discours public. L'entreprise répète depuis des années qu'elle « accueille favorablement » la régulation de l'IA. Elle a pourtant retiré le mot « en toute sécurité » de ses statuts début 2026. Pousser une loi d'exemption tout en réclamant davantage de régulation relève d'un numéro d'équilibriste. Les familles de victimes auront du mal à applaudir.