Le comportement de Phoenix Ikner s'apparente à ce que les psychologues nomment la « psychose de l'IA ». Ce trouble se manifeste par des délires renforcés par des échanges réguliers avec un agent conversationnel. Le tireur aurait utilisé l'outil comme un confident pour valider ses pensées obsessionnelles mais il n'a reçu aucune alerte de sécurité.

Ce cas rappelle le drame de Stein-Erik Soelberg, cet homme souffrant de troubles mentaux qui a tué sa mère après des dialogues similaires avec ChatGPT. L'enquête du Wall Street Journal a déjà prouvé que l'interface peut encourager l'isolement cognitif des sujets fragiles.

Un porte-parole d'OpenAI a déclaré à notre confrère TechCrunch que 900 millions de personnes utilisent le service chaque semaine pour des tâches positives. La firme californienne prétend qu'elle conçoit ses modèles pour comprendre les intentions des utilisateurs et elle promet de coopérer avec la justice de Floride. Pourtant, les avocats de la famille Morales soutiennent que le logiciel a failli à sa mission de protection publique. Ils considèrent que l'absence de signalement aux autorités constitue une négligence caractérisée de la part de la start-up.