Le décret Biden d'octobre 2023 imposait aux développeurs de partager leurs tests de sécurité avec l'État avant tout déploiement risqué. Trump l'a abrogé dès son premier jour, avant de dérouler une politique entièrement tournée vers la dérégulation du secteur. Que la même administration ressorte aujourd'hui un texte d'évaluation, fût-il facultatif, dans un contexte où les capacités cyber des modèles de pointe inquiètent jusqu'aux agences de sécurité, voilà qui ne manque pas de relief.

Le brouillon plus contraignant avait pourtant été enterré en vingt-quatre heures, après que des patrons de la tech se furent émus pour « l'avance américaine sur la Chine ». Le voilà de retour, vidé de son caractère obligatoire. Une rallonge, en somme, à laquelle on aurait pris soin de retirer la prise.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'approche est exactement inverse. Le règlement sur l'IA (AI Act, règlement UE 2024/1689) n'invite pas : il contraint. Ses obligations pour les modèles à haut risque entrent en application le 2 août 2026, documentation à l'appui et sanctions à la clé. Deux philosophies se font face : d'un côté une évaluation que les entreprises peuvent décliner sans conséquence, de l'autre un cadre qu'il faudra respecter pour accéder au marché européen. Le décret américain, c'est formulé poliment, ne force personne.