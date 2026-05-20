Les lignes directrices distinguent deux grandes catégories de systèmes à haut risque, calquées sur la structure de l'article 6. La première concerne les IA intégrées dans des produits déjà soumis à la législation européenne de sécurité (l'Annexe I, pour les intimes) : dispositifs médicaux, jouets, machines industrielles, ascenseurs. La seconde vise huit domaines sensibles listés en Annexe III, et là, ça touche nettement plus de monde. Identification biométrique à distance, gestion d'infrastructures critiques (réseaux électriques, eau, gaz, trafic routier), éducation, emploi et gestion du personnel, accès aux services essentiels (crédit, assurance, prestations sociales), forces de l'ordre, contrôle aux frontières et administration de la justice.

En France, la liste percute des pans entiers de l'économie numérique. Le tri automatisé de CV, le scoring de crédit bancaire, la tarification assurantielle pilotée par algorithme, la notation automatisée dans l'enseignement supérieur : autant d'usages déjà bien installés chez les fournisseurs et déployeurs français, des fintechs aux grands groupes RH. L'écosystème IA hexagonal compte plus de 1 100 startups (premier d'Europe continentale en volume, selon France Digitale), et une part significative d'entre elles opère précisément dans les huit domaines de l'Annexe III. Autant le dire clairement : beaucoup d'entreprises sont concernées sans forcément le savoir.

Le passage le plus attendu par l'industrie se trouve dans l'article 6(3), qui prévoit une échappatoire (le mot est un peu fort, mais c'est l'idée). Un système listé en Annexe III n'est pas classé haut risque s'il remplit simultanément trois conditions : il effectue une tâche procédurale étroite ou préparatoire, il ne profile pas de personnes physiques, et il ne pose pas de risque significatif pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. En clair, un outil qui extrait des mots-clés d'un CV sans classer les candidats pourrait passer entre les mailles. Un outil qui les classe et les note, non. Les lignes directrices fournissent des exemples pratiques pour tracer cette frontière, et c'est précisément ce que les juristes et les DPO attendaient depuis des mois.