Un décret volontaire, torpillé par ceux qui ne l'auraient de toute façon pas été

Le texte retiré demandait aux développeurs de modèles d'IA « frontière » de soumettre volontairement leurs systèmes à une revue de sécurité fédérale, coordonnée par le Trésor américain, jusqu'à 90 jours avant leur publication. Les opérateurs d'infrastructure critique auraient bénéficié d'un accès anticipé. Rien d'obligatoire, rien de contraignant (le mot « volontaire » figurait explicitement dans le projet).

L'ironie de la séquence tient dans les positions respectives des acteurs. OpenAI soutenait le décret. Anthropic, dont le modèle Mythos avait déclenché le projet, plaidait publiquement pour une régulation encore plus stricte. Elon Musk, Mark Zuckerberg et David Sacks (l'ancien « tsar IA » de l'administration, parti en mars) ont contacté Trump entre mercredi soir et jeudi matin pour le convaincre de reculer. L'argument retenu : un régime volontaire finirait par devenir un « régime de licence de facto », exploitable par une future administration pour imposer des obligations contraignantes.