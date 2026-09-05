Anthropic devait avancer rapidement sur son introduction en Bourse. Mais la société de Dario Amodei va finalement prendre un peu son temps. En effet, selon Reuters, alors que son prospectus d'introduction en Bourse devait commencé à être distribué dès ce début de semaine, il le sera finalement plutôt à la fin du mois de septembre.

Ce moment est habituellement considéré comme une étape finale avant l'arrivée en Bourse. Ce décalage va donc mener Anthropic à lancer sa grande opération financière durant le mois d'octobre, à la mi-octobre au plus tôt. Un timing qui place cette introduction juste avant les élections midterms de novembre aux États-Unis.