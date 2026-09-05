Le géant de l'IA ne va pas entrer en Bourse tout de suite. Il va attendre encore un (tout) petit peu.
L'entrée en Bourse de SpaceX a été un moment impressionnant, en étant la plus importante opération de ce genre de l'histoire, avec 75 milliards de dollars récoltés. Mais ce record pourrait bien être invalidé rapidement avec la prochaine IPO d'Anthropic, dont on s'attend à ce qu'elle dépasse encore le moment SpaceX. Une opération très attendue, mais qui va être légèrement reportée.
Anthropic va entrer en Bourse au mois d'octobre
Anthropic devait avancer rapidement sur son introduction en Bourse. Mais la société de Dario Amodei va finalement prendre un peu son temps. En effet, selon Reuters, alors que son prospectus d'introduction en Bourse devait commencé à être distribué dès ce début de semaine, il le sera finalement plutôt à la fin du mois de septembre.
Ce moment est habituellement considéré comme une étape finale avant l'arrivée en Bourse. Ce décalage va donc mener Anthropic à lancer sa grande opération financière durant le mois d'octobre, à la mi-octobre au plus tôt. Un timing qui place cette introduction juste avant les élections midterms de novembre aux États-Unis.
La start-up pourrait atteindre une valorisation de 2 000 milliards de dollars
Reste que, ce délai supplémentaire ne devrait pas changer grand-chose au fait que cette opération devrait être exceptionnelle, et donner naissance à un titan de l'intelligence artificielle. On s'attend ainsi qu'Anthropic atteigne une valorisation folle de 2 000 milliards de dollars grâce à cette introduction en Bourse.
Pour comparaison, la plus grosse capitalisation boursière au monde est à l'heure actuelle NVIDIA, à 5 500 milliards de dollars environ. À 2 000 milliards de dollars, Anthropic prendrait directement la septième place au classement des plus grandes capitalisations mondiales, entre TSMC (environ 2 220 milliards de dollars) et SpaceX (environ 1 950 milliards de dollars). Autant dire qu'OpenAI a du souci à se faire face à la croissance de son rival !
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