Résultat, l'estimation de sa fortune fait un bond en avant, et, selon Reuters, est valorisée à environ 1 100 milliards de dollars. Il est ainsi le premier homme d'affaires à dépasser le seuil du billion de dollars.

Avec cette étape, l'homme de 54 ans entre dans une nouvelle dimension, qui laisse même les autres super-milliardaires loin derrière. « La fortune de la deuxième personne la plus riche oscille autour des 300 milliards de dollars, soit un peu moins d’un tiers de ce que pourrait valoir Musk demain » explique le rédacteur en chef adjoint de Forbes, Matt Durot. Il évoque ici la fortune du cofondateur de Google, Larry Page.

« Une seule autre personne, Larry Ellison (fondateur d’Oracle), a jamais atteint les 400 milliards de dollars » a par ailleurs ajouté la même personne. Elon Musk lui, avant l'introduction en Bourse de SpaceX, avait déjà une fortune estimée par Forbes à 780 milliards de dollars. Où s'arrêtera-t-il ?