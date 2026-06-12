Elon Musk continue de voir sa fortune croître de manière folle. Avec l'entrée en Bourse de SpaceX, sa fortune lui donne le titre de premier billionnaire de l'histoire.
C'est le grand sujet de la finance ces dernières semaines : l'entrée en Bourse de SpaceX. Une opération dont on savait qu'elle allait être une réussite, au vu de la demande folle enregistrée quelques jours avant la cotation de la firme au NASDAQ. Et avec cette introduction en bourse a fait un immense gagnant : Elon Musk.
L'introduction en Bourse de SpaceX permet de lever 75 milliards de dollars, et valorise la participation d'Elon Musk à 866 milliards de dollars !
Elon Musk a depuis plusieurs années déjà le titre d'homme le plus riche du monde. Mais le milliardaire avait jusque-là pour base de sa richesse sa société Tesla. Ce qui va changer dorénavant, avec l'entrée de SpaceX en Bourse.
Le patron de la firme a en effet réussi son pari, puisqu'il s'agit de l'opération la plus importante de l'histoire de ce genre, avec l'objectif de lever 75 milliards de dollars réussi. Et surtout, l'homme d'affaires, qui possède environ 42% du capital, voit cette participation être dorénavant valorisée à environ 866 milliards de dollars !
Elon Musk vaut dorénavant plus de 1 000 milliards de dollars
Résultat, l'estimation de sa fortune fait un bond en avant, et, selon Reuters, est valorisée à environ 1 100 milliards de dollars. Il est ainsi le premier homme d'affaires à dépasser le seuil du billion de dollars.
Avec cette étape, l'homme de 54 ans entre dans une nouvelle dimension, qui laisse même les autres super-milliardaires loin derrière. « La fortune de la deuxième personne la plus riche oscille autour des 300 milliards de dollars, soit un peu moins d’un tiers de ce que pourrait valoir Musk demain » explique le rédacteur en chef adjoint de Forbes, Matt Durot. Il évoque ici la fortune du cofondateur de Google, Larry Page.
« Une seule autre personne, Larry Ellison (fondateur d’Oracle), a jamais atteint les 400 milliards de dollars » a par ailleurs ajouté la même personne. Elon Musk lui, avant l'introduction en Bourse de SpaceX, avait déjà une fortune estimée par Forbes à 780 milliards de dollars. Où s'arrêtera-t-il ?
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