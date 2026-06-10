Pour son entrée en Bourse, SpaceX vise une levée de fonds assez impressionnante, qui lui permettrait de récolter 75 milliards de dollars. Une somme qui pourrait pourtant encore être assez peu ambitieuse au vu de la demande dont Reuters se fait l'écho. En effet, d'après l'agence de presse, la demande pour cette opération financière serait de plus de 250 milliards de dollars de la part des investisseurs.

Celle-ci serait ainsi 3,5 à 4 fois supérieure à la taille de la somme que SpaceX souhaite lever, signe d'une demande très forte d'après les banquiers et les investisseurs. Toujours selon la même source, des fonds à long terme ont pris des positions d'une taille considérable. Tous les feux semblent donc au vert pour SpaceX.