L'entrée en Bourse de SpaceX s'annonce comme un véritable moment historique. La preuve avec la demande qui dépasse de très loin les sommes que souhaite initialement lever l'entreprise.
Si l'on peut accorder quelque chose à SpaceX, c'est que l'entreprise d'Elon Musk a bien préparé son entrée en Bourse, qui va avoir lieu après-demain, le vendredi 12 juin. Elle a ainsi dans les derniers jours précédant cet événement annoncé un gros accord avec Google portant sur la fourniture de puissance de calcul pour les IA, puis présenté sa première génération de satellites de calcul orbital. Autant dire que le géant a bien fait monter la sauce, et que ça fonctionne !
La demande pour SpaceX serait de plus 250 milliards de dollars avant son introduction en Bourse
Pour son entrée en Bourse, SpaceX vise une levée de fonds assez impressionnante, qui lui permettrait de récolter 75 milliards de dollars. Une somme qui pourrait pourtant encore être assez peu ambitieuse au vu de la demande dont Reuters se fait l'écho. En effet, d'après l'agence de presse, la demande pour cette opération financière serait de plus de 250 milliards de dollars de la part des investisseurs.
Celle-ci serait ainsi 3,5 à 4 fois supérieure à la taille de la somme que SpaceX souhaite lever, signe d'une demande très forte d'après les banquiers et les investisseurs. Toujours selon la même source, des fonds à long terme ont pris des positions d'une taille considérable. Tous les feux semblent donc au vert pour SpaceX.
Les grands investisseurs institutionnels pas encore de la partie ?
Il faut noter qu'il y a évidemment eu une grosse activité de la part de toutes les parties. Elon Musk s'est ainsi joint à certaines réunions Zoom avec des investisseurs, quand, en début de semaine, la présidente Gwynne Shotwell et le directeur financier ont assisté à un déjeuner de travail organisé par la banque d'investissement Morgan Stanley, animé par son coprésident, et auquel ont pu participer quelque 300 investisseurs institutionnels.
Reuters note par ailleurs que les grands investisseurs institutionnels ont tendance à placer des ordres tardivement lors d'une introduction en Bourse, ce qui pourrait encore changer la valeur de la demande. Enfin, dernier signe du moment qui se prépare, certains estiment que le fort repli enregistré par le NASDAQ à la fin de la semaine dernière pourrait être la conséquence d'investisseurs ayant vendu des actions en masse afin de disposer de liquidités pour pouvoir participer à l'arrivée en Bourse de SpaceX. Le vendredi qui arrive va-t-il entrer dans l'histoire ?
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