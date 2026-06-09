Klauss007

« blindé contre les micrométéorites » m’a fait bien rigoler, et j’ai posé la question à mon IA préférée :

…« blindé contre les micrométéorites » sur un radiateur de 110 m² est physiquement très problématique :

Le radiateur est la pire surface à blinder. Par définition, il doit maximiser le transfert thermique vers l’espace via rayonnement IR. Toute protection type Whipple shield (les seules qui marchent vraiment contre les MMOD) ajoute une couche absorbante qui dégrade l’émissivité effective. Tu ne peux pas avoir à la fois ε proche de 1 et un bouclier balistique multicouche. C’est un compromis, pas un blindage.

L’échelle change tout. 110 m² en LEO, c’est une cible énorme pour le flux MMOD. L’ISS, à titre de comparaison, encaisse régulièrement des impacts sur ses radiateurs et ses panneaux. NASA traite cela comme un taux de dégradation accepté, pas comme un problème « résolu par blindage ». Multiplier par une constellation de milliers de satellites veut dire que statistiquement, des perforations vont se produire.

Refroidissement liquide pressurisé + perforation = fuite catastrophique. Un impact qui perfore une boucle liquide vide le caloporteur en quelques secondes. Les « systèmes de pompe de backup » mentionnés dans la présentation suggèrent justement qu’ils misent sur la redondance et le sectionnement de boucles, pas sur un blindage qui rendrait les impacts inoffensifs. La sémantique de Musk est trompeuse.

L’avis indépendant converge. Le World Economic Forum a publié il y a une semaine un papier sur cette même question : la dissipation de chaleur est le vrai obstacle aux data centers spatiaux, presque chaque watt consommé par un chip devient chaleur résiduelle, et cette chaleur doit être dissipée rapidement sinon les chips défaillent. Aucune des sources sérieuses ne traite la question MMOD comme résolue. World Economic Forum

Mon estimation : ce que Musk vend comme « blindage » est probablement (a) du MLI renforcé sur les structures non-radiatives, (b) un sectionnement de boucles caloporteur avec isolation des sections percées, (c) de la redondance N+1 ou N+2 de panneaux. Rien de cela n’est un « blindage » au sens balistique. C’est de la gestion de risque par redondance, présentée en langage marketing pre-IPO.