À quelques jours d’une introduction en bourse historique, SpaceX présente sa première génération de satellites de calcul orbital. L’entreprise d’Elon Musk amorce sa mue spectaculaire en un géant de l’infrastructure d’intelligence artificielle (IA).
Le compte à rebours se poursuit, et le géant du spatial doit prouver aux investisseurs qu’il a définitivement changé de dimension. SpaceX ne se résume plus au transport spatial ou aux télécommunications grand public ; elle entend désormais se positionner comme l’une des pierres angulaires de l’infrastructure technologique mondiale.
En cause, la fusion avec xAI orchestrée en début d’année, qui doit à terme mener au déploiement d’1 million de data centers orbitaux. Fruit de ce nouvel effort, des contrats majeurs conclus récemment avec Anthropic et Google, qui vont exploiter la puissance de calcul de SpaceX. Boostée par une entrée en Bourse imminente, l'entreprise accélère à nouveau dans ce sens.
Rencontrez AI1
Dans une vidéo de 30 minutes, Elon Musk et Ian Dahl, directeur de l’ingénierie satellite de l’entreprise, ont levé le voile sur leur nouveau bijou technologique. Baptisé AI1, ce satellite géant d’une envergure de 70 mètres pour 20 mètres de haut affiche des spécifications hors normes, taillées pour le calcul à haute performance.
Chaque unité embarque une charge utile capable de délivrer une puissance de calcul moyenne de 120 kW, avec des pointes à 150 kW, soit une densité énergétique phénoménale de 70 kW par tonne. Pour alimenter ces monstres, SpaceX va s’appuyer sur des panneaux solaires à haut rendement produits dans ses usines de Bastrop, au Texas.
Concernant la dissipation de la chaleur, un cauchemar technique encore difficile à résoudre, le constructeur a développé un radiateur à liquide déployable de 110 mètres carrés, entièrement redondant et blindé contre les micrométéorites. De même, le système se veut totalement modulaire, permettant à SpaceX de changer les puces IA au gré des évolutions technologiques pour éviter toute obsolescence.
Exploiter les ressources de la Lune
Pour lancer cette infrastructure, SpaceX va s’appuyer sur la capacité de charge utile inédite de Starship qui, on le rappelle, n’est pas encore opérationnelle. À terme, la firme d’Elon Musk esquisse déjà une véritable économie lunaire, avec la fabrication de ces dispositifs directement sur notre satellite afin d’exploiter l’énergie solaire et les ressources locales.
Si son plan aboutit, la société pourrait devenir l’usine de calcul indispensable pour les intelligences artificielles de demain. Mais pour l’heure, rien n’est si sûr…
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