Le bilan du premier vol de la V3 de Starship est globalement positif : la fusée a déployé une série de satellites factices avec brio, tandis que le second étage a réussi son amerrissage contrôlé dans l’océan Indien. Mais le Super Heavy, le booster géant chargé de propulser Starship hors de l’atmosphère, n’a pas tenu ses promesses.