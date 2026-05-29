Blue Origin ne dispose d’aucune rampe de substitution pour New Glenn. LC-36 est la seule installation capable de lancer la fusée lourde, et Blue Origin devra d’abord la remettre en état avant de reprendre les vols. En septembre 2016, lorsqu’une explosion avait détruit un Falcon 9 de SpaceX sur le complexe SLC-40 à quelques kilomètres au nord, SpaceX avait pu reprendre les vols depuis Vandenberg puis depuis la rampe 39A de Kennedy Space Center, avant de retourner sur SLC-40 en décembre 2017. Blue Origin ne bénéficie d’aucun équivalent.

La tour de protection contre la foudre du complexe s’est effondrée, et les bâtiments environnants du LC-36 ont subi des dommages étendus. L’enquête sur les causes de l’accident, conduite sous la supervision de la FAA, de la Space Force et d’autres autorités, prendra probablement moins de temps que les réparations du complexe. Par ailleurs, NG-4 marquait le retour aux vols après un gel réglementaire. La FAA avait levé ses restrictions le 25 mai, après avoir approuvé le rapport de Blue Origin sur l’anomalie du vol NG-3 d’avril dernier, durant lequel un moteur du deuxième étage avait insuffisamment poussé et laissé un satellite d’AST SpaceMobile dans une orbite inutilisable.