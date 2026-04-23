À noter, tout de même, que dans l'industrie spatiale, les débuts difficiles sont légion, et New Glenn n'en était qu'à son troisième vol. « Je ne doute pas un instant que l'équipe de Blue Origin retournera bientôt sur la rampe de lancement et reprendra ses vols : surmonter les revers ne fait que nous rapprocher de la réalisation de ce qui semble presque impossible » réagit Jared Isaacman, administrateur de la NASA.