Mais la fête a rapidement été gâchée. Car l’entreprise est restée longtemps muette concernant la mission de son second étage, censé déployer BlueBird 7 en orbite environ 1 heure 15 après le décollage. Les nouvelles sont finalement tombées au bout de deux heures : « Nous avons confirmé la séparation de la charge utile. AST SpaceMobile a confirmé que le satellite s’est mis sous tension. La charge utile a été placée sur une orbite non nominale ». Concrètement, le satellite n’a pas été placé sur la bonne orbite.