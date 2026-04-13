Enfin. Le 3e vol de la fusée New Glenn de Blue Origin aura lieu dans quelques jours seulement. Et l’entreprise est attendue au tournant sur un point très précis.
En novembre dernier, ce mastodonte culminant à 98 mètres de hauteur (comme un certain Space Launch System) a réussi un coup de maître lors de son second vol, qui consistait à acheminer la sonde Escapade en direction de Mars.
Car son premier étage, un beau bébé de 60 mètres de hauteur et de 7 mètres de diamètre, est venu se poser sans encombre sur une barge au beau milieu de l’océan Atlantique. Une prouesse que seule SpaceX avait jusqu’alors réalisée, et jamais avec un booster aussi imposant.
Blue Origin est scrutée
Et pour son 3e vol seulement, Blue Origin va utiliser exactement le même premier étage que lors de sa seconde mission. Preuve de la maîtrise technique hors pair de la société de Jeff Bezos. Initialement prévu en février 2026, le lancement avait été reporté au 14 avril. Il aura finalement lieu ce jeudi 16 avril depuis le Cap Canaveral en Floride.
D’ailleurs, la fusée New Glenn est d’ores et déjà sur son pas de tir, et devrait très bientôt subir un allumage des moteurs pour certifier que tout est au vert avant le départ. À son bord, le satellite Block 2 BlueBird de l’entreprise américaine AST SpaceMobile, qui doit être transporté jusqu’à l’orbite terrestre basse.
Si cette mission se passe sans accrocs, alors Blue Origin aura réussi quelque chose que peu de compagnies spatiales privées peuvent revendiquer : trois vols consécutifs réussis avec le même lanceur lourd, dont deux avec récupération du premier étage.
Grandes ambitions lunaires
Et ce vol sera bien entendu suivi de près. Car comme Starship avec SpaceX, New Glenn est au cœur des grandes ambitions de Blue Origin. La fusée doit non seulement jouer un rôle central dans le déploiement de la constellation TeraWave, elle est également la pierre angulaire de ses plans lunaires.
Alors que les astronautes d’Artemis II viennent de retrouver la terre ferme, le programme lunaire de la NASA est en pleine ébullition. Et Blue Origin, qui conçoit l’un des deux alunisseurs sélectionnés par l’agence spatiale, ne compte pas rater ce momentum pour s’imposer comme un acteur incontournable de la conquête lunaire.