La première, Moon Base I, est ciblée pour l’automne 2026. Et ce n’est autre que Blue Moon Mark 1, le premier alunisseur de Blue Origin, qui se rendra sur la Lune. À son bord, deux instruments scientifiques : une caméra stéréo pour étudier comment les propulseurs interagissent avec la surface lunaire, et un réseau de rétroréflecteurs laser pour aider les engins en orbite à se localiser avec précision. Il ira atterrir là même où l'équipage d'Artemis IV posera le pied.