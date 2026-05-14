Pour rappel, la mission sera d’une complexité inédite : la NASA devra coordonner le lancement de trois véhicules distincts avant de les faire se rejoindre en orbite. Une fois en place, l’équipage, encore inconnu, testera les manœuvres de rendez-vous et d’amarrage avec les deux prototypes de véhicules lunaires commerciaux. Les astronautes pourraient même pénétrer à bord d’au moins l’un d’entre eux, bien que cette décision ne soit pas encore arrêtée.