Blue Origin a conçu la zone d'enfilage des combinaisons de son futur atterrisseur lunaire Blue Moon sur la base d'un document de référence NASA, mais Axiom Space a de son côté opté pour un connecteur différent. Résultat, pour que les deux systèmes soient compatibles, Blue Origin devrait soit revoir entièrement la conception de son sas, soit développer ses propres équipements… Le tout aux frais de la NASA.