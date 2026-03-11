En effet, la NASA n'arrive pas à s'entendre avec SpaceX concernant la présence de commandes manuelles, ou non, au sein du Human Landing System (HLS), la version de Starship adaptée pour l'alunissage. L'agence exige que ses astronautes puissent reprendre le contrôle manuel du vaisseau lors de la descente vers la surface lunaire, comme ce fut le cas lors des mission Apollo.