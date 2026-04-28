Si la mission Artemis II fut une véritable réussite, sa successeure, elle, n'est pas encore au point. Car, si Artemis III devait marquer le grand retour de l'être humain sur la Lune, la NASA a revu ses ambitions à la baisse. La mission consistera finalement en une démonstration en orbite terrestre basse, durant laquelle la capsule Orion s'amarrera successivement aux atterrisseurs lunaires de SpaceX et de Blue Origin.