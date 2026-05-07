C’est un pas de plus vers le retour de l’humanité sur la Lune. L'atterrisseur Blue Moon Mark 1 (MK1), baptisé Endurance, vient de valider sa résistance aux conditions extrêmes de l’espace.
Il y a quelques semaines, la NASA revoyait totalement les plans du programme Artemis. Il est désormais question d’implanter une base permanente sur notre satellite et pour cela, l’agence mise sur l’envoi de nombreux vaisseaux automatisés pour préparer le terrain aux astronautes d’Artemis IV. Parmi eux, Blue Moon MK1 de Blue Origin.
Étape charnière
Et il vient justement de franchir une étape décisive. Blue Origin a annoncé qu’Endurance a complété ses tests dans une chambre à vide du Johnson Space Center de la NASA, à Houston dans le Texas. Il s’agit de l’une des plus grandes installations de vide thermique au monde. Objectif : recréer au sol les conditions que le vaisseau rencontrera dans l’espace, en simulant à la fois le vide et les températures extrêmes auxquelles il sera exposé lors de son vol vers la Lune.
Ces essais ont permis aux ingénieurs d’évaluer les performances des systèmes embarqués et de vérifier l’intégrité structurelle et thermique de l’engin avant son lancement, prévu dès la fin de l’année. Mais cela va aussi dépendre de la fusée New Glenn de Blue Origin, clouée au sol jusqu’à nouvel ordre à cause d’un dysfonctionnement rencontré lors de son 3e vol.
« La NASA et Blue Origin mettront à profit les enseignements tirés de la conception, de l’intégration et des essais du MK1 pour soutenir les futures missions Artemis, qui permettront de renvoyer des astronautes américains sur la Lune », indique l’agence spatiale américaine.
Tout est encore ouvert
Car MK1 servira bien entendu à concevoir MK2, un alunisseur qui sera lui conçu pour transporter des êtres humains jusqu’à la surface lunaire. Et l’enjeu est majeur, alors que Starship de SpaceX n’est toujours pas opérationnelle. Pour rappel, tout reste encore ouvert pour la suite : si Artemis III doit permettre de valider les systèmes d’amarrages des deux alunisseurs en orbite, Artemis IV doit poser des astronautes sur la Lune en 2028.
Si SpaceX devait initialement s’en charger en première, la NASA a rebattu les cartes : l’entreprise choisie sera celle qui sera prête avant l’autre. Nul doute que Jeff Bezos et Elon Musk sont sur le pied de guerre.
Une chambre à vide thermique reproduit au sol deux contraintes majeures de l’espace : l’absence quasi totale d’air (vide) et des variations de température très importantes. Le vide change la façon dont un engin évacue la chaleur, car il n’y a plus de convection : tout se joue sur la conduction interne et le rayonnement. Ces tests permettent de vérifier que les systèmes (électronique, batteries, capteurs, propulsion) restent dans leurs plages de fonctionnement et que la structure ne se déforme pas de façon problématique. On y traque aussi les phénomènes typiques du vide, comme le dégazage de certains matériaux, qui peut contaminer des instruments sensibles.Que signifie “intégrité structurelle et thermique” pour un lander comme Blue Moon MK1 ?
L’intégrité structurelle désigne la capacité de l’engin à encaisser les contraintes mécaniques sans fissurer, se déformer excessivement ou perdre ses tolérances d’assemblage. L’intégrité thermique concerne la maîtrise des dilatations et contractions liées aux cycles chaud/froid, ainsi que la protection des zones critiques (réservoirs, avionique, lignes d’ergols). Concrètement, cela passe par des matériaux adaptés, des isolants, des radiateurs, des couvertures thermiques (MLI) et une architecture qui évite les “points chauds” ou “points froids”. Si ces équilibres ne tiennent pas, un lander peut voir ses capteurs dériver, ses joints perdre en étanchéité ou sa propulsion se retrouver hors spécifications.Pourquoi la disponibilité d’une fusée comme New Glenn peut-elle bloquer un calendrier lunaire, même si l’atterrisseur est prêt ?
Un atterrisseur n’est opérationnel que s’il existe un lanceur compatible en capacité d’emport, en volume (coiffe) et en interfaces mécaniques/électriques. Le lanceur impose aussi des contraintes d’environnement (vibrations, acoustique, charges) qui doivent être qualifiées côté vaisseau, ce qui rend tout changement de fusée non trivial. Si une fusée est immobilisée après un incident en vol, il faut généralement analyser les causes, corriger le design ou les procédures, puis revalider par des essais et des revues de certification. Tant que cette chaîne n’est pas bouclée, un “vaisseau prêt” peut rester au sol faute de moyen d’accès à l’espace.