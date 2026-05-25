En mars, à sa prise de fonction, Jared Isaacman, administrateur de la NASA, a redéfini le programme Artemis. Plus question de faire descendre des astronautes sur la Lune dès la mission Artemis III. Il y préfère un test en orbite terrestre basse, en 2027. Le premier alunissage habité revient à Artemis IV, attendue début 2028. La NASA a déjà repoussé cette étape plusieurs fois. Les premiers plans tablaient sur 2024.

SpaceX et Blue Origin n'ont pas encore terminé la mise au point de leurs atterrisseurs respectifs, tous deux sélectionnés par la NASA. Ce serait opérationnel en 2028. Axiom prend aussi du retard avec la combinaison de sortie extravéhiculaire AxEMU. D'après un rapport de mars 2026 du Bureau de l'inspecteur général de la NASA, la livraison n'aura vraisemblablement pas lieu avant 2031.

En Chine, les ingénieurs ont déjà bouclé le développement de la fusée Longue Marche 10, de la capsule habitée Mengzhou et de l'atterrisseur Lanyue. Désormais, les tests battent leur plein. À Wenchang, sur l'île de Hainan, un nouveau pas de tir sort de terre. Pourtant, l'écart de moyens financiers jouerait plutôt en faveur des Américains. Pékin dépense officiellement près de 12 milliards de dollars par an dans l'espace, environ 11 milliards d'euros. Avec son secteur public et privé réuni, Washington dépasse les 280 milliards de dollars, près de 258 milliards d'euros.