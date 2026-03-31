Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce qu’un lanceur « à trois blocs » (core + deux boosters latéraux) et pourquoi cette architecture augmente la capacité d’emport ?

Un lanceur à trois blocs assemble trois corps de fusée similaires : un bloc central et deux blocs latéraux qui fonctionnent comme des boosters. L’intérêt est de fournir beaucoup de poussée au décollage tout en mutualisant une même brique industrielle (mêmes réservoirs, moteurs, avionique), ce qui facilite la production et l’évolution du système. Les blocs latéraux peuvent être largués quand ils ne sont plus utiles, ce qui allège la fusée et améliore l’efficacité du reste de l’ascension. Cette architecture permet de décliner plus facilement des versions « légère » (moins de blocs) ou « lourde » (plus de blocs) en fonction des missions.

Que change le passage d’un propergol solide à un carburant liquide kerolox (kérosène + oxygène liquide) pour une fusée ?

Un propergol solide brûle selon un profil largement fixé à l’avance, avec peu de marge pour réduire, couper ou relancer la poussée. À l’inverse, un moteur à ergols liquides kerolox permet de moduler la poussée, de mieux piloter les trajectoires et de gérer des phases critiques comme la séparation d’étages ou un retour contrôlé. Le kerolox offre aussi de bonnes performances pour un coût et une complexité généralement inférieurs à ceux de couples cryogéniques comme l’hydrogène liquide. En contrepartie, il impose une logistique plus exigeante, notamment la gestion de l’oxygène liquide à très basse température et des opérations de remplissage plus sensibles.

Qu’est-ce qu’une orbite héliosynchrone, et pourquoi est-elle recherchée pour les satellites d’observation ?

Une orbite héliosynchrone est une orbite quasi polaire dont le plan tourne progressivement autour de la Terre, de façon à conserver une heure locale de passage à peu près constante au-dessus d’un même point. Concrètement, le satellite survole une zone toujours avec un éclairage solaire similaire, ce qui facilite la comparaison d’images dans le temps. C’est très utile pour la cartographie, la surveillance environnementale, l’agriculture ou le renseignement, car les ombres et la luminosité varient moins d’un passage à l’autre. Cette orbite se situe typiquement en orbite basse, avec des altitudes souvent de l’ordre de quelques centaines de kilomètres.