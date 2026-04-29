Peut-on imaginer qu'à l'avenir, l'être humain aura commencé à coloniser l'espace, à commencer par la Lune ? Ce rêve pourrait bien devenir réalité à l'avenir, avec l'alunissage programmé d'Artemis IV au niveau du pôle Sud de la Lune, et surtout, à terme, le projet fou d'un avant-poste humain dans cette région.

Mais pour bien préparer la chose, il va être nécessaire de connaître parfaitement le secteur. Raison pour laquelle la NASA prévoit l'envoi d'une flottille de quatre drones MoonFall, chacun équipé de capteurs et de 10 caméras, qui auront la charge de cartographier une région du pôle Sud de la Lune.

« Notre objectif est que chaque drone puisse couvrir une zone d'environ 50 kilomètres et que cela soit réalisé d'ici la fin de l'année 2028 » a expliqué au média Space, Ray Baker, patron du projet MoonFall au sein du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.