Le programme Artemis a plusieurs facettes. L'une d'elle consiste en l'envoi d'une flotte de drones qui exploreront une partie de la Lune.
Le programme Artemis capte l'attention d'un large public ces dernières années, puisqu'il doit permettre le retour des humains sur le satellite de notre planète bleue. Avec Artemis II, on a ainsi eu des astronautes qui ont fait le tour de la Lune au mois d'avril dernier, préparant le retour de l'homo sapiens, programmé à ce jour pour 2028 et Artemis IV. Reste que la finalité du programme n'est pas juste de refaire le voyage, mais aussi potentiellement d'installer une base humaine du côté du pôle Sud de la Lune. Et pour ça, il faudra mieux connaître l'endroit.
Quatre drones vont être envoyés explorer le pôle Sud de la Lune
Peut-on imaginer qu'à l'avenir, l'être humain aura commencé à coloniser l'espace, à commencer par la Lune ? Ce rêve pourrait bien devenir réalité à l'avenir, avec l'alunissage programmé d'Artemis IV au niveau du pôle Sud de la Lune, et surtout, à terme, le projet fou d'un avant-poste humain dans cette région.
Mais pour bien préparer la chose, il va être nécessaire de connaître parfaitement le secteur. Raison pour laquelle la NASA prévoit l'envoi d'une flottille de quatre drones MoonFall, chacun équipé de capteurs et de 10 caméras, qui auront la charge de cartographier une région du pôle Sud de la Lune.
« Notre objectif est que chaque drone puisse couvrir une zone d'environ 50 kilomètres et que cela soit réalisé d'ici la fin de l'année 2028 » a expliqué au média Space, Ray Baker, patron du projet MoonFall au sein du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.
Les drones Moonfall pourront « sautiller » d'un endroit à un autre
La particularité de ces drones sera qu'ils pourront « sautiller » d'une portion de secteur à une autre. À chaque fois qu'ils s'approcheront d'un site d'atterrisage, ils pourront aussi évaluer eux-mêmes le terrain et choisir l'endroit le plus sûr du coin.
L'ensemble des images que la flotte aura pu capturer sera ensuite repris par la NASA, pour que les clichés derrière soient mis bout à bout, et donnent une carte précise de toute la surface de la région. Un avantage précieux pour les futurs atterrisages humains sur place et pour l'éventuelle base lunaire.
Si le projet est ambitieux, on ne sait pour le moment pas combien il va coûter. « La NASA est encore en train de régler les détails concernant les coûts et le budget, nous ne pouvons donc pas encore fournir ces informations. Mais nous sommes convaincus que, en partenariat avec le secteur privé, le JPL dispose des compétences et de la technologie nécessaires pour respecter les délais » s'est voulu optimiste Jay Baker.