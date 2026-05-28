Si deux premiers vols de New Glenn depuis son inauguration en janvier 2025 ont été couronnés de succès, le troisième a subi une anomalie de poussée au moment de sa seconde combustion. Sa charge utile, le satellite BlueBird 7 d’AST SpaceMobile, a ainsi été placée sur une orbite trop basse pour être récupérable. De quoi pousser les autorités américaines à clouer le lanceur au sol et lancer une enquête.